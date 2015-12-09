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أمير قطر في «القمة الخليجية»: سنتكاتف مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب

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أمير قطر في «القمة الخليجية»: سنتكاتف مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب أمير قطر في «القمة الخليجية»: سنتكاتف مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب

تميم بن حمد – القمة الخليجية

قال أمير قطر، تميم بن حمد، إن العمليات الإجرامية تقدم الدليل تلو الدليل على أن آفة الإرهاب عابرة للحدود، مضيفا أن المتغيرات المتسارعة المحيطة بالمنطقة العربية، تلقي بمزيد من المسؤوليات على دول الخليج.

وأشار بن حمد، أنه يجب اتخاذ كافة الإحراءات التي تحقن دماء السوريين، وحول الأوضاع في العراق، أكد تميم، أن أمن العراق من أمن دول الخليج والشرق الأوسط، مطالبا المجتمع الدولي بالقضاء على الإرهاب.

وتعقد القمة الـ 36 اليوم الأربعاء 9 ديسمبر، في للتباحث في القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية، إلى جانب تدارس ملفات سوريا واليمن والقضية الفلسطينية والتدخل الإيراني في المنطقة.

 

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