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باحثون يرصدون تعامد الشمس على معبد حتشبسوت بالأقصر

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باحثون يرصدون تعامد الشمس على معبد حتشبسوت بالأقصر باحثون يرصدون تعامد الشمس على معبد حتشبسوت بالأقصر

أرشيفية

قال الباحث الأثري أحمد عوض أنه رصد ظاهرة تعامد الشمس على مقصورة «آمون» داخل معبد الملكة حتشبسوت، بمدينة القرنة، غرب الأقصر.

وأكد «عوض» أن عملية التعامد استمرت لـ 10 دقائق، مع شروق اليوم الأربعاء الذي يوافق 9 ديسمبر .

ونوه  الباحث الأثري  إلى أن دراسة تاريخية أكدت تعامد الشمس على معبد «حتشبسوت»، يومي 9 ديسمبر، و6 يناير من كل عام، في مناسبة عيد الآلهة حتحور، وعيد المعبود حورس، الذي اقترن بالولادة الإلهية للملكة حتشبسوت.

وأشار عوض إلي أن فريق من الجمعية المصرية للتنمية الأثرية والسياحية شارك فى عملية اكتشاف النظرية ورصدها بمعبد حتشبسوت .

من جانبه قال الدكتور مصطفى وزيرى مدير عام آثار الأقصر، إن الظاهرة لم يتم رصدها من قبل فى هذا التوقيت، موضحاً أن ظاهرة تعامد الشمس المعتمدة والمؤكدة لدينا في وزارة الآثار هي التي تحدث على معبد الكرنك الشهير يوم 21 ديسمبر كل عام.

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