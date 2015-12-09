صور|جامعة سوهاج تنظم معسكر «خدمة عامة» لنظافة الكورنيش الشرقى

نظمت جامعة سوهاج معسكر خدمة عامة، بمشاركة 73 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، للقيام بحملة نظافة شاملة لكونيش سوهاج الشرقى بطول 3 كيلومترات.

وكان الدكتور نبيل نور الدين عبداللاه رئيس الجامعة، يرافقة الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تفقدا صباح اليوم أعمال النظافة التى يقوم بها طلاب الجامعة بكورنيش سوهاج الشرقى.

وأشاد رئيس الجامعة بفريق الخدمة العامة من الطلاب والجوالة، مؤكداً أن معسكرات الخدمة العامة ضرورة اجتماعية يشترك فيها جميع الطلاب من مختلف الكليات فى ضوء احتياجات المجتمع والبيئة المحيطة به.

وأشار إلى أن هذه النوعية من المعسكرات تسهم فى تنمية وتطوير المجتمع وزيادة الولاء والانتماء فى حب الوطن.

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