طالب بالدقهلية يعتدى على مدرس بالضرب لطلبه الانصراف

أصيب مدرس بمدرسة على مبارك الثانوية بإصابات مختلفة بعد تعدى طالب عليه بالضرب.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية بتعدى الطالب "محمد.ى.م" 17 سنة بالصف الثالث الثانوى بمدرسة على مبارك الثانوية بدكرنس بالضرب بالأيدى على "خالد.أ.ب" 48 سنة مدرس علوم، وإصابته بكدمة بالوجه واليد اليمنى، بعد أن طلب المدرس من الطالب بالانصراف من الطابق المخصص للصف الثانى الثانوى، فرفض الطالب وحدثت مشاجرة وقام بالاعتداء على المدرس وإحداث إصابات به، وعلى الفور تم ضبط الطالب.

وبمواجهته أشار إلى أن المدرس هو من قام بالاعتداء عليه أولا، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.