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نائب فى حب مصر:"دعم الدولة" يجتمع خلال أيام لترشيح أحد أعضائه لرئاسة المجلس

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نائب فى حب مصر:"دعم الدولة" يجتمع خلال أيام لترشيح أحد أعضائه لرئاسة المجلس نائب فى حب مصر:"دعم الدولة" يجتمع خلال أيام لترشيح أحد أعضائه لرئاسة المجلس
أعلن محمد سليم عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب " بالقليوبية، عن عقد إئتلاف "دعم الدولة المصرية" الذى شكلته القائمة، اجتماع خلال أيام، لمناقشة الدفع بأحد أعضاء الإئتلاف للترشح على منصب رئيس البرلمان المقبل، معلناً فى ذات الوقت ترشحه لرئاسة لجنة الصحة.

وطالب عضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر" أن يكون هناك لجان أكثر تخصصية فى البرلمان، قائلا: "وجدت اليوم لجان عامة وأتمنى بعد تعديل اللائحة أن يكون هناك عدد آخر من اللجان".

وأضاف "سليم " فى تصريح لـ"اليوم السابع"، خلال تواجده بمقر مجلس النواب اليوم الأربعاء، لاستخراج كارنية العضوية، أن لديه ملفات قوية وقوانين سيطرحها لتعديل المنظومة الصحية، قائلا: "أتبنى إنشاء المفوضية العليا للدواء، وهيئة الغذاء والدواء المصرى، وفقاً للمعايير الدولية، حيث أن قطاع الصحة فى مصر يعانى فيه البسطاء من سوء الخدمات، لاسيما سوء استقبالهم فى المستشفيات ونقص العلاج".

وأكد عضو مجلس النواب، أنه سيسعى لتطبيق منظومة تأمين صحى للفلاحين والعمال غير ثابتى الأجر.


>- نائب عن حزب "الحرية" يعلن ترشحه لرئاسة لجنة الإدارة المحلية
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