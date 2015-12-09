سقوط مروحية وإصابة قائدها فى مونديال الرياضات الجوية بدبى

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للرياضات الجوية المقامة فى دبى، سقوط مروحية من طراز "جايروكوبتر" واصابة قائدها.

وأوضحت اللجنة فى بيان مساء اليوم الأربعاء أن الحادث وقع فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، و"تعرض الطيار إلى بعض الجروح التى لم يعرف مدى خطورتها بعد وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج والرعاية اللازمة".

وذكرت أن أسباب الحادث "غير معروفة، حيث هوت الطائرة فى الماء فى منطقة (سكاى دايف دبى)".

وامتنع مسؤولو البطولة عن الكشف عن اسم المصاب "حتى يتم الانتهاء من جميع التحقيقات المتعلقة بالحادث ولمعرفة الأسباب وراءه وللعمل على عدم تكرار ما حدث مجدداً".

واضافت اللجنة المنظمة أنها "تهتم بالحادث والتحقيق يجرى بشكل موسع وبالتعاون مع هيئة الطيران المدنى بدبى وشرطة دبى".

يشار إلى أن دبى تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى اضطرابات جوية وسحب كثيفة، استدعت من المنظمين للبطولة إلى إلغاء منافسات يوم أول من أمس الاثنين، بالتنسيق مع الاتحاد الدولى للرياضات الجوية.