لافروف: روسيا تواصل دعمها لمصر ضمن استراتيجية محاربة الإرهاب

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الأربعاء، إن روسيا ستواصل توفير الدعم لمصر فى مجال محاربة الإرهاب.

وقال لافروف - فى تصريحات لوسائل الإعلام الإيطالية نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية فى إشارة إلى حادث تحطم طائرة الركاب الروسية فى سيناء- إن تنظيم "داعش" الإرهابى أعلن مسؤوليته عن هذا الحادث، موضحا: "نتعاون مع الأجهزة الخاصة المصرية لكشف ماذا فعل الإرهابيون وما ينبغى علينا القيام به لتجنب وقوع حوادث مماثلة".

وأضاف "سنستمر بالتعاون مع إيطاليا فى دعم مصر ضمن استراتيجية محاربة الإرهاب".

وفى إشارة إلى "مطلب رحيل الأسد" الذى تتمسك به بعض أطراف النزاع، قال لافروف "إذا استمروا فى تصوير مشكلة الأسد وكأنها عقبة تحول دون تشكيل التحالف الشامل لمحاربة الإرهاب، فإن الذين يزعمون هذا سيعملون بطريقة غير مباشرة على الإبقاء على الظروف المناسبة لاستمرار "داعش" فى التوسع".

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