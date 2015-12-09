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FDA توافق على طرح عقار "مربع ميرك" أقوى علاجات فيروس سى 28 يناير

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FDA توافق على طرح عقار "مربع ميرك" أقوى علاجات فيروس سى 28 يناير FDA توافق على طرح عقار "مربع ميرك" أقوى علاجات فيروس سى 28 يناير
كشف الدكتور هشام الخياط، استاذ الكبد والجهاز الهضمى، بمعهد تيودور بلهارس، عن طرح عقاقير جديدة لعلاج فيروس سى، خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث سيتم الموافقة على عقار "الجراسيبرفير"، و"الألباسبفير"، من هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية "FDA "، الذى يطلق عليه مربع ميرك 28 يناير المقبل، الذى يعتبر الأقوى فى علاج فيروس سى.

وأضاف الخياط أن الطبيب سيكون أمامه أكثر من خيار لتعدد العقاقير، بعد طرح أدوية أكثر فاعلية ستقضى على فيروس سى، فى المستقبل القريب.

وقال الخياط إنه لا يوجد تحور مع السوفالدى المصرى، وفعال كغيره من الأجنبى، وإذا حدث فهو غير مؤثر على الإطلاق، ويجب أن يكون هناك بروتوكول موحد، باستخدام الأدوية المركبة، لعلاج فيروس سى، حيث ثبت أن استخدام السوفالدى مع عقار الريبافيرين، نتائجه ضعيفة، نظرا لضعف عقار الريبافيرن ويفضل استخدام السوفالدى، مع الأوليسيو، الذى يصلح مع التليف المتكافئ، وفى حالات الاضطراب البسيط، أو المتوسط للكلى، أو السوفالدى، مع الدكلانزا "الكلاتازيف" ويصلح مع التليف المتكافئ وغير المتكافئ "التليف المتقدم" وفى حالات الاضطراب البسيط أو المتوسط للكلى.

وأشار إلى أنه يمكن استخدام عقار الكيوريفو، مع الريبافيرين وهو الدواء الوحيد الذى لا يحتوى على السوفالدى، والوحيد حتى الآن المناسب لمرضى الفشل الكلوى، مؤكدا أنه سيتم طرح عقار الهارفونى قريبا فى مراكز العلاج (وهو عبارة عن السوفالدى والليديبسفير)، ويصلح للتليف المتكافئ، وغير المتكافئ، ومناسب لمرضى اضطراب الكلى البسيط، أو المتوسط ، موضحا أن جميع هذه الأدوية صالحة، للنوع الجينى الرابع الموجود فى .

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