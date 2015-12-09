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بالصور.. محافظ قنا يشارك فى تشييع شهيد رفح.. ويؤكد: الشعب يساند الجيش

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بالصور.. محافظ قنا يشارك فى تشييع شهيد رفح.. ويؤكد: الشعب يساند الجيش بالصور.. محافظ قنا يشارك فى تشييع شهيد رفح.. ويؤكد: الشعب يساند الجيش
أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أن جموع الشعب يساندون القوات المسلحة ويقفون خلفها فى مواجهة الإرهاب الغادر، مشيدا بدور الجيش فى الحفاظ على أرض الوطن .

جاء ذلك على خلال مشاركة المحافظ فى تشييع جثمان أحد أبناء قنا، الذى استشهدوا أمس فى رفح بشمال سيناء.
>اليوم السابع -12 -2015

وأكد المحافظ أن هذه الاعتداءات لن تعوق رجال القوات المسلحة عن تأدية واجبهم الوطنى بل تزيدهم عزيمة وإصرارا.
>اليوم السابع -12 -2015

وكان الهجان توجه إلى مطار الأقصر لاستقبال جثمان محمد بخيت بشير عيسى ابن نجع الشيخ بقرية كلاحين دائرة مركز قفط.
>اليوم السابع -12 -2015

وتقدم محافظ قنا يرافقه اللواء صلاح الدين حسان مدير الأمن والعميد كامل محمد خضرى قائد القطاع العسكرى بقنا والعميد إبراهيم عيسى المستشار العسكرى للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، الجنازة العسكرية التى أقيمت لشهيد الوطن، بمشاركة عدد كبير من أهالى قريته والقرى المجاورة .
>اليوم السابع -12 -2015

وأدى محافظ قنا ومدير أمن قنا صلاة الجنازة على الشهيد بمسجد القرية، وحضرا مراسم دفن جثمانه بمقابر الأسرة ثم توجها لتقديم العزاء لأسرته، وأصدر تعليماته بصرف إعانة عاجلة لها، وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها لا تألو جهدا فى تكريم الشهداء بالشكل اللائق.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365