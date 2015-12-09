أخبار العراق اليوم.. البرلمان العراقى يطالب بانسحاب القوات التركية

ركزت أخبار العراق اليوم حول إعلان مجلس النواب العراقى برئاسة سليم الجبورى وحضور 180 نائبا اليوم الأربعاء، رفض التدخل العسكرى التركى فى الأراضى العراقية.

ووافق المجلس على بيان لجنة العلاقات الخارجية النيابية الذى شدد على رفض مجلس النواب لدخول قوات تركية إلى الأراضى العراقية تحت أى ذريعة أو مبرر، فى خطوة تعتبر خرقا صارخا لسيادة العراق وانتهاكا للأعراف والقوانين الدولية، مطالبا الحكومة التركية بسحب قواتها فورا من الأراضى العراقية.

ومن أخبار العراق اليوم أيضا، مناقشة المجلس لمسألة التدخل التركى بالموصل شمال غربى العراق، وأكد الجبورى فى بداية الجلسة رفض البرلمان لأى تدخل أو خرق لسيادة العراق، ورحب بأى جهد مشروع فى المعركة ضد تنظيم "داعش" الإرهابى، مؤكدا ضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسؤليته فى مكافحة الإرهاب.

>كما تناولت أخبار العراق اليوم، تصريحات سفير العراق لدى الأمم المتحدة محمد على الحكيم، أن المحادثات مع تركيا حول نشر جنودها فى شمال العراق تسير بشكل إيجابى، وذلك بعد أن طلب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى من حلف شمال الأطلسى "ناتو" استخدام سلطته لحث تركيا على سحب قواتها فورا، فى حين رد رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو بأنه يرغب فى زيارة العراق فى أقرب وقت، مؤكدا أن بلاده لن تسحب قواتها فى الوقت الحالى.

وقال الحكيم إن محادثات ثنائية بين بغداد وأنقرة لإنهاء نزاع بين البلدين الجارين بشأن نشر جنود أتراك فى شمال العراق تسير بشكل إيجابى.