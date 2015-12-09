الأحد| إعلان الفائزين في«ماراثون الصورة بمصر»

يُفتتح يوم الأحد المقبل،13 ديسمبر، في السادسة مساءً، معرضاً للصور الفائزة في «ماراثون الصورة بمصر2015». ويبدأ المعرض، الذي يُقام في مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك، بإعلان أسماء الفائزين بالماراثون الذي أجريت فعالياته يوم السبت 28 نوفمبر.

وماراثون الصورة بمصر هو فاعلية مستوحاه من ماراثون الصورة الدنماركي، الذي يعد مسابقة للتصوير للمصورين المحترفين وللهواه ولمحبي التصوير للاشتراك بكاميراتهم الرقمية أو هواتفهم الذكية لأداء عدة مهام خلال يوم الفاعلية.

ويسعى ماراثون الصورة لبناء مجتمع من المصورين الفوتوغرافيين ومن محبي التصوير، وأن يشجع المشاركة ويخلق حالة من الحوار والفكر النقدي بين هؤلاء المشاركين وبين مدنهم والأحياء التي يسكنوها، كما يمنح المشروع فرصة للمصورين المحترفين والهواه للمشاركة بصورهم وإبداعاتهم.

وأجريت النسخة الرابعة من الماراثون هذه العام من خلال برنامجين مختلفين، الماراثون الطويل الذي استمر لمدة 10 ساعات والماراثون القصير الذي استمر لمدة 6 ساعات، بعد أن كانت المشاركة في عام 2013 من خلال برنامج واحد هو الماراثون الطويل. وذلك قبل أن يتوقف الماراثون في عام 2014.

وتقدم للمشاركة في الماراثون هذا العام، الذي نظمته شركة «باشكاتب» بالتعاون مع المعهد الدنماركي المصري للحوار،487 متسابق من خلال الموقع الإليكتروني بالإضافة إلى 36 توجهوا مباشرة إلي نقاط تجمع الماراثون، في القاهرة وأسوان والمنصورة وبورسعيد للمشاركة في الفعالية. وبلغ اجمالي من شاركوا في المارثون بالفعل 151 شخصا بينهم عشرون لم يستطيعوا استكمال اليوم أو الالتزام بالقواعد.

وسوف يضم المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى الخميس 17ديسمبر، الصور الفائزة بالمركزين الأول والثاني في كل برنامج بالإضافة إلي أفضل الصور التي تم التقاطها في كل الموضوعات التي طلب من المتسابقين التصوير بناءاً عليها خلال ماراثون الصورة