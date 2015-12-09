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صدقي: هذان اللاعبان يتوجانا بكأس العالم.. أرفض الجمهور والأوليمبي أخفق لهذه الأسباب

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صدقي: هذان اللاعبان يتوجانا بكأس العالم.. أرفض الجمهور والأوليمبي أخفق لهذه الأسباب صدقي: هذان اللاعبان يتوجانا بكأس العالم.. أرفض الجمهور والأوليمبي أخفق لهذه الأسباب

أشاد حمادة صدقي مدرب وادي دجلة بلاعبين مشيرا إلى قدرة منتخب على الفوز بكأس العالم إذا امتلك عدة عناصر لديها نفس السمات الإرادية الموجودة فيهما.

ورفض صدقي عودة الجمهور لمدرجات ملاعب الدوري المصري الممتاز وعبر عن رأيه في إخفاق الأوليمبي المصري في التأهل لأوليمبياد 2016.

وقال صدقي لإذاعة 9090:"هناك لاعبان في مصر أحدهما اعتزل والأخر مستمر لو لدينا نفس السمات الإرادية التي يمتلكاها لفزنا بكأس العالم".

ثم استدرك "هما حسام حسن وعصام الحضري".

وعاد الحضري صاحب الـ42 عاما لوادي دجلة مطلع الموسم الحالي بعدما خاض جميع مباريات الدوري الـ38 مع الإسماعيلي الموسم الماضي.

وأضاف مساعد حسن شحاتة السابق في تدريب الفراعنة "لا أوافق على عودة الجماهير إلا إذا توفرت بعض الأشياء مثل النظام الصارم في دخولهم للمباريات".

وعن فشل المنتخب الأوليمبي في بطولة إفريقيا تحت 23 عاما أوضح "الفريق كان يفتقد للانضباط التكتيكي ولم أر الدور الدفاعي لجناحيه".

وأتم "هذا بالإضافة إلى الأداء الفردي البحت للمهاجمين سواء محمود كهربا أو رمضان صبحي أو غيرهما".

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فيديو اليوم السابع

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