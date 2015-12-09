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حبس 3 من تجار الحشيش بالعبور 4 أيام على ذمة التحقيق

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حبس 3 من تجار الحشيش بالعبور 4 أيام على ذمة التحقيق حبس 3 من تجار الحشيش بالعبور 4 أيام على ذمة التحقيق
أمر المستشار أمير ناصف رئيس نيابة قسم العبور بحبس 3 أشخاص 4 أيام علي ذمة التحقيق فى اتهامهم بالاتجار فى الحشيش بعد أن كونوا تشكيل عصابى .

تلقى اللواء سعيد شلبي مدير أمن القليوبية إخطارا من المقدم أحمد عبد العليم رئيس مباحث قسم العبور بنجاح معاونه النقيب عمرو علاء المعين خدمة تأمين طريق ترعة الإسماعيلية القطاع الثالث فى ضبط كل من "أحمد. س" – 27 سنة - خفير و"مصطفى . م" -32 سنة – سائق و "محمد. ح" - 29 سنة - نقاش وبحوزتهم كيلو حشيش و13 ألف جنية أثناء استقلالهم سيارة ملك صديقهم .

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأنهم كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة فتحرر لهم المحضر اللازموأصدرت النيابة العامة قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية

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