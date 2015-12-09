تجديد حبس عاطلين لإطلاقهما الرصاص على ضابط شرطة بشبرا الخيمة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها، تجديد حبس "عاطلين" 15 يومًا على ذمة التحقيق لاتهامهما بإطلاق الرصاص على النقيب مصطفى هاشم المراغى معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وقوة كمين شرطة ترعة الإسماعيلية أثناء ضبطهما يسرقان سائقًا بالإكراه.

كان اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من الرائد محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بأنه أثناء قيام النقيب مصطفى هاشم المراغى معاون مباحث القسم وقوة كمين طريق ترعة الإسماعيلية بتفقد الحالة الأمنية، شاهدوا شخصين يستقلان توك توك ويقومان بسرقة المجنى عليه "محمد السيد إمام"، 37 سنة، سائق، "بالإكراه"، وأثناء ضبطهما حاولا الهروب من الكمين وبمطاردتهما أطلقا أعيرة نارية على قوة المباحث، وتم القبض عليهما وبحوزتهما سلاح نارى "فرد خرطوش" و6 طلقات نارية.

وبمواجهة المتهمين وهما كل من "محمد.ع"، 30 سنة، عاطل، و"محمد.ع"، 30 سنة، عاطل، اعترفا بأنهما كانا يقومان بسرقة المجنى عليه بالإكراه وأن السلاح المضبوط بحوزتهما يستخدمانه فى تهديد الضحايا.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 25712 لسنة 2015 وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام ووجهت لهما تهمة السرقة بالإكراه وإحراز سلاح نارى، ومقاومة السلطات، بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها.