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انعقاد أول جلسة للمشاورات الروسية الأممية الأمريكية حول سوريا الجمعة

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انعقاد أول جلسة للمشاورات الروسية الأممية الأمريكية حول سوريا الجمعة انعقاد أول جلسة للمشاورات الروسية الأممية الأمريكية حول سوريا الجمعة

> أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنه من المتوقع عقد أول جلسة من المشاورات "الروسية الأممية الأمريكية" الثلاثية بعد انقطاع طويل، بجنيف فى الحادى عشر من ديسمبر الجاري.

وقال مصدر فى الخارجية الروسية، لوكالة انتر فاكس الروسية اليوم /الأربعاء/، إن "المشاورات حول سوريا فى إطار "الثلاثية" مع المبعوث الأممى الخاص لسوريا ستيفان دى ميستورا مدرجة على جدول الأعمال فى جنيف الجمعة المقبلة".

تجدر الإشارة إلى أن المشاورات "الروسية الأممية الأمريكية" حول سوريا علقت منذ بداية الأزمة الأوكرانية.

يشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى سيزور روسيا الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات حول تسوية الأزمة السورية مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجى لافروف.
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