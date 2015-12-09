ملك البحرين: اجتماع قادة الخليج فرصة لمناقشة كل قضايا المنطقة

أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة أن اجتماعات قادة دول مجلس التعاون الخليجى تعد فرصة سانحة لتبادل الرؤى والتشاور فى كل القضايا والموضوعات التى تهم دول المجلس وتحقيق كل ما يعود بالخير على شعوبه والبحث الهادف إلى ترسيخ أمن واستقرار المنطقة فى ظل المتغيرات والتطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأضاف- فى تصريحات لدى وصوله اليوم إلى الرياض على رأس وفد بلاده للمشاركة فى أعمال القمة الخليجية التى تبدأ فى وقت لاحق اليوم- أن هذه التحديات تحتم على الجميع انسجاما وتنسيقا عالميا فى التحرك الخليجى تعزيزا للتعاون المشترك، وعملا دؤوبا لتفعيل وتطوير دور مجلس التعاون، على نحو يستشعره المواطن الخليجى فى تحقيق آماله وتطلعاته فى التقارب والتلاحم والتعاون، ويسمو به إلى التكامل والاتحاد.

وقال " إننا على ثقة بأن أعمال هذه الدورة التى تستضيفها المملكة العربية السعودية ستحقق الأهداف المرجوة وستصل إلى الغايات المنشودة فى تعميق العلاقات بين دول المجلس على مختلف الصعد والمستويات تعزيزا لمصالحنا المشتركة، وذلك بفضل حكمة وحنكة قادة دول المجلس النافذة، وبصيرتهم الثاقبة والتى حصنت دولنا وحافظت على استقرارها وأمنها وجنبتها الكثير من المخاطر".

>