مواجهات مسلحة بين الجيش التونسى وعناصر مسلحة بجبل الشعانبى

>أفادت تقارير اعلامية اليوم الاربعاء باندلاع مواجهات بين وحدات من الجيش التونسى وعناصر مسلحة فى جبل الشعانبى التابع لولاية القصرين وسط غرب تونس.

وقالت وكالة الأنباء التونسية إن مواجهات جدت صباح اليوم بين قوات الجيش الوطنى وعناصر مسلحة بجبل الشعانبى أسفرت مبدئيا عن إصابة ثلاثة جنود بحسب مصادر أمنية بجهة بالقصرين.

ولم تقدم وزارة الدفاع تفاصيل عن العملية العسكرية بينما نقلت الوكالة عن مصدر طبى بالمستشفى الجهوى فى القصرين، إن الجرحى الثلاثة من الجنود أصيبوا على مستوى الساق وحالتهم مستقرة، ويعد جبل الشعانبى البؤرة الرئيسية للجماعات المسلحة المنتسبة لكتيبة عقبة ابن نافع.

وشنت الكتيبة منذ 2013 هجمات خاطفة على دوريات عسكرية عبر الأسلحة وتفخيخ المسالك وسط الجبال وأقعت العشرات من القتلى العسكريين، وفى يوليو الماضى قالت الداخلية إنها قضت على 90 بالمئة من قدرات كتيبة ابن نافع اثر القضاء على قياديين من التنظيم فى كمائن.

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