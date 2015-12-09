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إسماعيل هنية: لم نتلق أى مبادرة حول فتح معبر رفح البرى

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إسماعيل هنية: لم نتلق أى مبادرة حول فتح معبر رفح البرى إسماعيل هنية: لم نتلق أى مبادرة حول فتح معبر رفح البرى
قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، اليوم الأربعاء، إن حماس ستتعامل بإيجابية مع أى مبادرة أو رؤية لفتح معبر رفح البرى، لكن على قاعدة الشراكة.

وقال هنية، فى مؤتمر صحفى عقب زيارته مجمع الشفاء الطبى: "لم نتلق أى مبادرات بشأن معبر رفح وموقفنا واضح، نحن نتعامل بإيجابية مع أى مبادرة أو رؤية تفتح المعبر بشكل طبيعى تؤمن السفر بشكل طبيعى، وتحمى كرامة الإنسان الفلسطينى على قاعدة الشراكة وليس على قاعدة الإحلال والاستبدال".

وقال هنية: "زيارتنا لمجمع الشفاء الطبى واجتماعنا مع وكيل الوزارة وأركان المجمع للاطلاع عن كثب على التطورات الخطيرة التى تشهدها البنية التحية للمجمع، خاصة قسم الولادة الذى هو آيل للسقوط والانهيار".

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