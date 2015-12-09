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أخبار فلسطين اليوم.. مسئول بـ"فتح" يطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

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أخبار فلسطين اليوم.. مسئول بـ"فتح" يطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطين أخبار فلسطين اليوم.. مسئول بـ"فتح" يطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطين
ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير ، وعلى رأسها، طالب مسئول فى حركة "فتح" التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الأربعاء، ألمانيا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على الحدود التى تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.

وحث عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية، فى بيان لدى استقباله فى رام الله رئيس المجلس الاتحادى الألمانى ستانيسلاف تيليتش، ألمانيا على "التحرر من عقد التاريخ وعدم الخلط بين الحقوق الفلسطينية ومعاداة السامية".

وقال اشتية وهو عضو سابق فى الوفد الفلسطينى المفاوض، إن على أوروبا "أن تقف خلف بيانها السياسى الذى يعتبر الاستيطان غير شرعى ويؤمن بحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة"

ودعا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها من خلال وسائل سلمية كتصعيد المقاطعة وعدم الاكتفاء بمنع منتجات المستوطنات من الأسواق الأوروبية.

كما طالب بضرورة لعب أوروبا دورا فاعلا فى القضية الفلسطينية "لسد الفراغ الناتج عن الغياب الأمريكى من المعادلة السياسية بالشرق الأوسط"، واعتبر أن "غياب الأفق السياسى وتردى الأوضاع الاقتصادية وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وحصار غزة، هى أسباب أدت لانفجار غضب الشبان ونزولهم إلى الشارع لمواجهة الاحتلال بصدور عارية".

ومن أخبار فلسطين اليوم، قال إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسى لحركة حماس اليوم الأربعاء، إن حماس ستتعامل بإيجابية مع أى مبادرة أو رؤية لفتح معبر رفح البرى لكن على قاعدة الشراكة.

وقال هنية فى مؤتمر صحفى عقب زيارته مجمع الشفاء الطبى: "لم نتلق أى مبادرات بشأن معبر رفح وموقفنا واضح نحن نتعامل بإيجابية مع أى مبادرة أو رؤية تفتح المعبر بشكل طبيعى وتؤمن السفر بشكل طبيعى وتحمى كرامة الإنسان الفلسطينى على قاعدة الشراكة وليس على قاعدة الإحلال والاستبدال".

وقال هنية: "زيارتنا لمجمع الشفاء الطبى واجتماعنا مع وكيل الوزارة وأركان المجمع للإطلاع عن كثب على التطورات الخطيرة التى تشهدها البنية التحية للمجمع خاصة قسم الولادة الذى هو آيل للسقوط والانهيار".

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مصر 365

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