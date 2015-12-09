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أخبار السعودية اليوم.. ضبط 4 متهمين بتهريب 330 كيلوجراما من الحشيش

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أخبار السعودية اليوم.. ضبط 4 متهمين بتهريب 330 كيلوجراما من الحشيش أخبار السعودية اليوم.. ضبط 4 متهمين بتهريب 330 كيلوجراما من الحشيش
ركزت أخبار اليوم على إعلان مصدر أمنى سعودى أن قوات حرس الحدود مع اليمن تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة يمنيين وسعودى، بعدما حاولوا تهريب حوالى 330 كيلو من الحشيش المخدر عن طريق البحر.

وأوضحت أخبار السعودية اليوم نقلا عن المتحدث الرسمى لحرس الحدود السعودى العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربى، أن رجال حرس الحدود بمحافظة الليث فى منطقة مكة المكرمة، غرب السعودية، تمكنوا من إحباط محاولة تهريب نحو 330 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح الحربى أن رجال الدوريات البحرية اشتبهوا فى قارب وبعد اعتراضه وتفتيشه تم العثور على تسعة أكياس تحتوى على نحو 330 كيلوجراما من مادة الحشيش المخدر، وقال إنه تم القبض على المتورطين فى محاولة التهريب وعددهم أربعة، ثلاثة منهم من الجنسية اليمنية كانوا على متن القارب، والرابع سعودى كان بانتظار وصولهم إلى الشاطئ، وجرى إحالة المقبوض عليهم والمضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، وكانت الجهات الأمنية أعلنت فى الثلاثين من نوفمبر الماضى عن ضبط 320 كيلوجراماً من الحشيش المخدر، والقبض على مهربيه فى محافظة الدرب بمنطقة جازان (جنوب غرب) المملكة على الحدود مع اليمن.

كما ركزت أخبار السعودية اليوم على مباشرة فرق الدفاع المدنى بالسعودية حريقا اندلع اليوم، فى بدروم أحد المبانى التابعة للتليفزيون السعودى بمدينة الرياض.

وأورد الحساب الرسمى لمديرية الدفاع المدنى السعودى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" النبأ، دون مزيد من التفاصيل حول الحادث.

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مصر 365

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