تدريب 150 شخص على دمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعليم

قامت الجمعية المصرية للتنمية الشاملة من خلال مشروع الدعوة من أجل التغيير والخاص بدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، بتدريب نحو 150 من أولياء الأمور والمدرسين من خلال 10 لقاءات توعية في 8 قرى داخل محافظة الفيوم وهى أباظة وشعلان وقصر الجبالي وبطن هديت وذو الفقار.

> وقالت ايفيلين سليمان، مديرة البرامج بالجمعية المصرية للتنمية الشاملة في بيان اليوم، إن الهدف من لقاءات التوعية هو تهيئة مناخ مجتمعي داعم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم ورفع وعي أولياء الأمور وتشكيل مجموعات من الأهالي الداعمين لنشر المفاهيم الإيجايبة لدى الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم.

> وأضاف عاطف رسمي مدير منطقة الفيوم، أن محاور اللقاءات الخاصة باولياء الأمور تهدف إلى التعريف بفئات ذوي الاحتياجات الخاصة والتحديات المتعلقة بالدمج التعليمي والتعرف على إيجايبات الدمج وسلبياته.

> وأشار عصام علام، إلى أن محاور اللقاءات الخاصة بالمعلمين تتلخص حول المراحل التي يمر بها أولياء أمور الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وحول عملية الدمج ومفهومه وواقعه.

وسوف يتم التنسيق مع ادارات الاوقاف ورجال الدين واستثمار المنابر الدينية لرفع الوعي المجتمعي بقضايا الاطفال ذوي الاعاقة