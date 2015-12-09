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مسرح الشباب يبدأ بروفات «سوبر ماركت»

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مسرح الشباب يبدأ بروفات «سوبر ماركت» مسرح الشباب يبدأ بروفات «سوبر ماركت»

أرشيفية

تجرى حاليا بروفات العرض المسرحى «سوبر ماركت»على المسرح العائم بالمنيل، ومن المقرر افتتاحه على مسرح ملك نهاية ديسمبر الجاري.

وقال الدكتورأسامة رؤوف مدير مسرح الشباب إن العرض إخراج الفنان الشاب السوري حازم زيدان الذي يقدم أولي تجاربه الاحترافية في ، دعماً من مسرح الشاب للطاقات المتميزة كمعيار أول في اختيار المخرجين المرشحين لتقديم عروض من إنتاج الفرقة.
> عرض «سوبر ماركت» من إنتاج فرقة مسرح الشباب وبطولة «إيهاب المصرى، هالة سرور، أحمد خالد، شريهان قطب، فتحى صقر، محمد فرج»،أزياء و ديكور هادى جمال.

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