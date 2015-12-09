بالفيديو والصور.. زحام شديد على قوافل السلع الغذائية بأريمون كفر الشيخ

شهد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، تسيير قوافل للسلع الغذائية والاستهلاكية لمحاربة الغلاء وخفض الأسعار، بقرية أريمون مركز كفر الشيخ، المكونة من عدد 6 سيارات، محملة بالمواد الغذائية، واللحوم الطازجة، والأسماك الطازجة، والدواجن الطازجة، والبقوليات الجافة، والخضراوات، والفاكهة .

وكانت أسعار هذه المنتجات 47 جنيهاً لكيلو اللحمة الطازجة، و13 جنيها لكيلو الدواجن، و9 جنيهات لكيلو الأسماك البلطى، وجنيه ونصف الجنيه لكيلو الباذنجان، و3.5 جنيه لكيلو الفلفل، و2.5 جنيه لكيلو الطماطم، و4.5 لكيلو الخيار، 2.75 جنيه لكيلو البطاطس، وجنيهان لكيلو البرتقال، 2.5 جنيه لكيلو اليوسفى.

وقال محافظ كفرالشيخ، إنه سيتم تعميم تجربة قوافل المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الأساسية، بقرى ونجوع المحافظة، أسبوعيا لخفض الأسعار ومحاربة الغلاء وتخفيف العبء عن المواطن البسيط.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم من خلال القوافل والمنافذ المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، تسهيل وصول السلع الأساسية للمواطنين، دون التقيد بالمسافات، وتعظيم الاستفادة من خفض الأسعار مع ضمان جودة المنتجات، وتوفير المعروض لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية .

وشدد محافظ كفرالشيخ، على الأجهزة الرقابية التموينية والطب البيطرى، بمتابعة جودة المعروض، وضبط الاسعار بالأسواق .

جدير بالذكر، أنه توافد العديد من المواطنين على قافلة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية من الصباح الباكر، حيث شهدت زحاماً كبيراً من المواطنين لقضاء احتياجاتهم، من السلع الضرورية التى تباع بأسعار مخفضة، وجودة عالية .

جاء ذلك بحضور المهندس مجدى عطا الله وكيل الوزارة – السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد الطرابلسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بمركز ومدينة كفرالشيخ .



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