محافظ الفيوم ونقيب أشراف مصر يتبرعان بـ10 آلاف جنيه لفرقة الإنشاد الدينى بطامية

أعلن المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، والشريف محمود الشريف نقيب أشراف مصر تبرع كل منهما بمبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه لفرقة الإنشاد الدينى ببيت ثقافة طامية، دعما لأنشطة الفرقة، والتى قدمت عددا من الفقرات الغنائية، حبا لمصر خلال المؤتمر الذى تعقده الآن فرع نقابة أشراف مصر بمركز طامية لدعم الرئيس السيسى والجيش والشرطة والقضاء.

وكانت انطلقت فعاليات المؤتمر منذ قليل بحضور محافظ الفيوم ونقيب أشراف مصر واللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم وبدأت الفعاليات بالنشيد الوطنى، ثم تلاوة القرآن الكريم.

ويحضر المؤتمر عدد من نواب البرلمان، بينهم اللواء أشرف عزيز، ومحسن أبو سمنة، وياسمين أحمد أبو طالب كما يحضره منتصر ثابت مدير عام فرع ثقافة الفيوم وعدد كبير من أبناء الأشراف والقبائل العربية بالمحافظة.