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محافظ الدقهلية يصدر قرارا بحل 19 جمعية أهلية مخالفة

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محافظ الدقهلية يصدر قرارا بحل 19 جمعية أهلية مخالفة محافظ الدقهلية يصدر قرارا بحل 19 جمعية أهلية مخالفة
أصدر حسام الدين إمام محافظ الدقهلية قرارًا بحل وعزل "19" جمعية أهلية بالدقهلية، منها "17" جمعية تم حلها بعدد من مراكز المحافظة.

وشمل القرار جمعيات مركز ميت غمر "خدمة الإنسان للرعاية الاجتماعية والتنمية- تنمية المواهب والقدرات- جنات الإيمان- تنمية المجتمع المحلى بالعزاوى"، جمعيات تمى الأمديد "سنابل الخير بقرية الربع - النهضة للتنمية بالبيضاء- أصدقاء مرضى الفشل التنفسى بقرية منشأة السلام- المصرية للقضاء على البطالة" جمعيات شربين "أصدقاء المرضى بكفر الدبوس- النور للثقافة والعلوم بالحصص- المصرية لحماية البيئة والحياة البرية بشريين"، جمعيات نبروه "تنمية المجتمع المحلى بدرين- الأمل الخيرية بنبروه" جمعيات منية النصر "الشباب المسلمين بالرياض"، جمعيات السنبلاوين "تنمية المجتمع المحلى بكفر شبرا هور" جمعيات حى غرب "الضياء للعلوم والتكنولوجيا"، جمعيات حى شرق "الصامدون لذوى الاحتياجات الخاصة".

كما شمل قرار المحافظ عزل مجلسى إدارة جمعيتى "التعاون على البر والتقوى بكوم النور بميت غمر- تحفيظ القرآن الكريم بالضهرية بشربين".

وجاء قرار حل تلك الجمعيات بسبب وجود مخالفات قانونية تستلزم حلها ومن بين تلك المخالفات "عدم وجود مقر للجمعية- عدم وجود نشاط- عدم انعقاد الجمعية العمومية- عدم انعقاد مجالس الإدارات- عدم الالتزام بتعليمات الجهة الإدارية".

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مصر 365