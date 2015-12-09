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غريب جودة رئيسا لحى عتاقة ومحمد رمزى مديرا للتأمين الصحى بالسويس

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غريب جودة رئيسا لحى عتاقة ومحمد رمزى مديرا للتأمين الصحى بالسويس غريب جودة رئيسا لحى عتاقة ومحمد رمزى مديرا للتأمين الصحى بالسويس
رحب المجلس التنفيذى برئاسة اللواء العربى السروى محافظ السويس بكل من الدكتور محمد رمزى مدير التأمين الصحى الجديد الذى تولى رئاسة المنطقة، خلفا للدكتور جمال عبدالرازق الذى بلغ السن القانونى للمعاش، وغريب جودة رئيس حى عتاقة الجديد الذى تولى المسئولية خلفا للأستاذ سعيد اللبيدى الذى بلغ السن القانونى للمعاش.

وقام كل محمد رمزى مديرا للتأمين الصحى، وغريب جودة رئيس حى عتاقة بأداء القسم فى بداية المجلس التنفيذى.

وحضر اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة كل من اللواء شكرى سرحان السكرتير العام والأستاذ نشأت البارودى السكرتير المساعد ورؤساء الأحياء والقيادات التنفيذية للمحافظة.

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