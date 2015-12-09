انتشار قوات الأمن أمام النادي الأهلي تحسبًا لحضور «الأولتراس» مباراة لكرة السلة

انتشر عدد من رجال الأمن أمام بوابات مقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ تحسبًا لتوجه جماهير الأهلي ورابطة أولتراس أهلاوي إلى مقر النادي اليوم الأربعاء، لحضور مباراة في كرة السلة.

ويلعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي “رجال” مساء اليوم ،الأربعاء، مع فريق الشمس، داخل الصالة المغطاة بالنادي الأهلي، وذلك ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

وحرصت قوات الأمن على الانتشار أمام بوابات النادي الأهلي عصر اليوم، تحسبًا لتواجد أعداد كبيرة من الجماهير الراغبة في دخول مقر النادي وحضور المباراة.

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عاد إلى تدريباته على ملعب مختار التتش اليوم، وذلك عقب حصول الفريق على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة، عقب العودة من الإمارات، حيث انتظم الأهلي في معسكر مغلق في دبي لمدة أسبوعين، استعدادًا لاستئناف مشوار بطولة الدوري.

أ ش أ