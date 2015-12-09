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فيديو | إخلاء التليفزيون السعودي إثر حريق شب في أحد أدواره.. وتوقف بث بعض القنوات

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فيديو | إخلاء التليفزيون السعودي إثر حريق شب في أحد أدواره.. وتوقف بث بعض القنوات فيديو | إخلاء التليفزيون السعودي إثر حريق شب في أحد أدواره.. وتوقف بث بعض القنوات

حريق التليفزيون السعودي

قالت هيئة الدفاع المدني ، إن حريقا شبّ في أحد الأدوار بمبنى التليفزيون بالرياض صباح اليوم، الأربعاء.

وأضافت الهيئة، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن فرق الإنقاذ والإطفاء توجهت إلى مبنى التليفزيون للتصدي للحريق.

وتداول مستخدمو التواصل الاجتماعي صورا للحريق، الذي اندلع في طابق علوي بأحد مباني التليفزيون، بينما تعالت ألسنة الدخان الأسود من المبنى.

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وأشارت مصادر إلى أنه تم نقل بث عدد من القنوات التابعة للتليفزيون السعودي إلى مبنى التليفزيون في مدينة جدة غرب البلاد، بحسب صحف محلية، موضحة أن سبب الحريق الأولي ماس كهربائي.

ونقلت صحيفة “الرياض” عن الدفاع المدني: “تم إجلاء عدد من المحتجزين بأحد مصاعد المبنى إثر الحريق الجزئي”، وأكدت أن بث القناة الأولى السعودية يتواصل من المبنى الرئيسي دون تأثر.

 

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