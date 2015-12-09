«نجيب محفوظ» في حضرة ليلة القراءة بالمسرح القومي

قال الفنان يوسف إسماعيل، مدير المسرح القومي، إن الفرقة ستبدأ في الأربعاء الأخير من الشهر الجاري 30 ديسمبر، إطلاق أولى فعاليات ليالي القراءة المسرحية، التي ستكون مفتوحة مجانًا لحضور الجمهور.

ومن المقرر أن تقدم فرقة نمط المسرحية في الليلة الأولي بقاعة الزرقاني بالمسرح القومي، قراءة لأدب نجيب محفوظ بمناسبة الاحتفال بمرور ١٠٤ أعوام على ميلاد الأديب نجيب محفوظ، جلسة القراءة التي تبدأ في السابعة مساءً تستمر لمدة ساعتين يتخللهما استراحة.

ويشارك في القراءة الممثلون أدهم عثمان، آيات مجدي، محمد أشرف، منى سليمان، تقني صوت محمود أسامة، إخراج محمود سيد.

وقال المخرج محمود سيد إن الفرقة ستقوم بمشاركة الجمهور في استكشاف ثلاثة نصوص مسرحية، وقصتين قصيرتين لنجيب محفوظ، والأعمال هي مسرحية «النجاة، وقصتي اللقاء، وأسرة أناخ عليها الدهر».

ويشار إلى أن المخرج محمود سيد حصل على دورة إخراج مسرحي في المدرسة الملكية للدراما جامعة لندن 2014، ودبلومة مسرح تقني بسيتي ليت لندن 2015.

و بدأ اهتمامه المسرحي بالتمثيل في مسرح الجامعة مشاركا في بطولة عدد من المسرحيات، كما حصل على جائزة أحسن ممثل بمهرجان أبجدية لمسرح الغرفة.

وقدم من إخراجه خلال السنوات الثلاث الفائتة عروض «لقاء عاصف ، استقالة، الإنسان وأشياء أخرى»بعدد من المسارح والمهرجانات المسرحية، أهمها «مهرجان الشباب المبدع الذي ينظمه المعهد الفرنسي، ومهرجان ادنبرة وهو اكبر مهرجان للمسرح في العالم،وشارك كعضو لجنة مشاهدة بالمهرجان الشباب المبدع في المعهد الفرنسي عام 2014.