حبس 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة السيارات بالإكراه فى الخصوص

أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات من قائديها بالإكراه فى مدينة الخصوصإعلان - Ads إعلان - Ads
كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقي إخطارا من المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم الخصوص بنجاح معاونه النقيب محمد الجمل فى ضبط كل من "مبروك.ص" - 28 سنة عاطل وسابق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة" - و"أحمد.م" وشهرته "كلبة" عاطل وسابق اتهامه فى 8 قضايا سرقة - و"حسين.ع" وشهرته "العتمونى" - 32 سنة عاطل - و"محمد. ا " وشهرته "القرموطى" - 23 سنة عاطل- حيث كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى رقات السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه وبمواجهتهم اعترفوا بجرائمهم وأرشدوا عن عملائهم يبيعون لهم السيارات المسروقة فتحرر لهم المحضر رقم 7 أحوال لسنة 20154 وأصدرت النيابة قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية