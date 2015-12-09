حبس 3 عاطلين كونوا عصابة لسرقة السيارات بالإكراه فى الخصوص

أمر محمود سعيد رئيس نيابة الخصوص بحبس 3 عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيق فى اتهامهم بتكوين تشكيل عصابى لسرقة السيارات من قائديها بالإكراه فى مدينة الخصوص

كان اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية تلقي إخطارا من المقدم محمد سعيد عرفان رئيس مباحث قسم الخصوص بنجاح معاونه النقيب محمد الجمل فى ضبط كل من "مبروك.ص" - 28 سنة عاطل وسابق اتهامه فى 5 قضايا "سرقة" - و"أحمد.م" وشهرته "كلبة" عاطل وسابق اتهامه فى 8 قضايا سرقة - و"حسين.ع" وشهرته "العتمونى" - 32 سنة عاطل - و"محمد. ا " وشهرته "القرموطى" - 23 سنة عاطل- حيث كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى رقات السيارات ومتعلقات المواطنين بالإكراه وبمواجهتهم اعترفوا بجرائمهم وأرشدوا عن عملائهم يبيعون لهم السيارات المسروقة فتحرر لهم المحضر رقم 7 أحوال لسنة 20154 وأصدرت النيابة قرارها السابق بإشراف المستشار أحمد عبد الله المحامي العام لنيابات شمال القليوبية