تأييد حكم الحبس 5 سنوات لـ"حدث" تسبب فى فقدان بصر خالته بالأميرية

قررت محكمة مستأنف جنايات أحداث القاهرة، اليوم الأربعاء، رفض الاستئناف المقدم من "أحمد.س" 16 سنة، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة بمعاقبته بالسجن 5 سنوات، على خلفية اتهامه بالتسبب فى فقد بصر خالته بالأميرية.

صدر الحكم برئاسة المستشار طارق دره، وعضوية المستشارين محمود شرف، ورامى عامر، وأمانة سر محمد فتحى.

وأكدت التحقيقات قيام المتهم "أحمد.س" 16 سنة بإقامة مشروع أسفل منزله عبارة عن "سيبر"، حيث قام بعمل افتتاح للمكتب بمنطقة الأميرية، وأثناء الاحتفال قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية بفرد خرطوش احتفالا بالافتتاح، ثم توجه إلى سلم المنزل، حيث صعد إلى الدور الذى تقطن فيه خالته 21 سنة، بنفس المنزل، ممسكاَ بيده فرد الخرطوش.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم طرق باب شقة خالته التى بدورها قامت بفتح الباب، فانسحب المتهم عن طريق رجوعه للخلف عدة أمتار، فقام بتوجيه فرد الخرطوش فى وجه خالته، ثم أطلق فى وجهها طلقه، أصابة عينيها على الفور.

وكشفت المجنى عليها خلال التحقيقات، أن ابن شقيقتها سبق وأن اعتدى عليها بالضرب قبل الواقعة بأيام.

يشار إلى أن محكمة جنايات أحداث القاهرة، قضت بسجن المتهم 5 سنوات على خلفية اتهامه بالتسبب فى فقد بصر خالته بالأميرية.