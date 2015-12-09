ضبط سيارة محملة بـ4.5 طن "كبدة" فاسدة فى الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع وحدة مباحث التموين وإدارة تأمين الطرق والمنافذ، من ضبط سيارة محملة بـ4.5 طن كبدة فاسدة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

تلقى اللواء ناصر العبد، مدير أمن الفيوم، بلاغا بضبط السيارة رقم رقم (823) ص ن ب نصف نقل ثلاجة قيادة المواطن (محمد - ف- ع) 37 سنة سائق ومقيم بالقاهرة محملة بـ4.5 طن كبدة فاسدة ومنتهية الصلاحية، تحرر عن الواقعة المحصر رقم 22108 لسنة 2015 جنح مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.