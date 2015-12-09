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تأييد إخلاء سبيل 4 فتيات متهمات بحيازة هواتف تتضمن أغانى تحريضية بالمطرية

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تأييد إخلاء سبيل 4 فتيات متهمات بحيازة هواتف تتضمن أغانى تحريضية بالمطرية تأييد إخلاء سبيل 4 فتيات متهمات بحيازة هواتف تتضمن أغانى تحريضية بالمطرية
قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض استئناف النيابة العامة على القرار الصادر بإخلاء سبيل 4 فتيات بضمان محل إقامتهن على خلفية اتهامهن بحيازة أغانٍ تحريضية ضد مؤسسات الدولة والدعوة للتظاهر بمنطقة المطرية .

والمتهمات فى القضية هن كل من "أسماء حسن عامر حجاب، ورقية إبراهيم محمد قيصر، وشروق عبد النبى فرج، وفاطمة جمال حسن محمد".

وأسندت لهن النيابة العامة ارتكاب جرائم "الانضمام لجماعة أسست على خلاف الفانون الدعوة للتظاهر بدون تصريح والتحريض على العنف، حيازة هواتف تتضمن أغاني تحريضية، التحريض ضد مؤسسات الدولة".

يذكر أنه تم القبض على المتهمين من ميدان المطرية يوم 2015/7/3، بتهم وجودهن فى محيط تظاهرة بدون ترخيص وحيازة أغانٍ ثورية على هواتفهن.

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مصر 365