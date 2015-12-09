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"تشريع مجلس الدولة" ينتهى من مراجعة قانون "تنظيم المجلس القومى للمرأة"

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"تشريع مجلس الدولة" ينتهى من مراجعة قانون "تنظيم المجلس القومى للمرأة" "تشريع مجلس الدولة" ينتهى من مراجعة قانون "تنظيم المجلس القومى للمرأة"
انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروعات القرارات الجمهورية بقوانين ومنها، مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم المجلس القومى للمرأة .

كما انتهى من مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون الضريبة على القيمة المضافة، حيث أفاد المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، بأنه تم تداول ومناقشة تلك المشروعات بعدد من جلسات قسم التشريع، لاستيضاح بعض الأحكام المتعلقة بالمشروعين، وأبدى القسم كافة ملاحظاته القانونية والدستورية بشأن المشروعين.
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