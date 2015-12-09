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ضبط أكرم الصباغ أثناء إختبائه فى مركب بنيل سوهاج

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ضبط أكرم الصباغ أثناء إختبائه فى مركب بنيل سوهاج ضبط أكرم الصباغ أثناء إختبائه فى مركب بنيل سوهاج
ألقى العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية بسوهاج القبض على" أكرم .ع. م" وشهرته "أكرم الصباغ" - 37 عاما مدير شركة أونست للتطوير العقارى - أثناء إختبائه داخل مركب نيلى بنطاق مدينة سوهاج .

كانت معلومات وردت بتواجد المذكور داخل إحدى المراكب بمدينة سوهاج منذ 5 أيام وبتقنين الإجراءات استدرج رجال المباحث المتهم وضبطوه وبحوزته طبنجه مرخصة ماركة" ذك زور"بفحصه تبين أنه مطلوب لتنفيذ حكمين فىقضيتى نصب الأول بالسجن 3 سنوات والثانى بالحبس سنة "قسمى للقاهرة الجديدة ومدينة دار السلام بالقاهرة" كما تبين أنه مطلوب ضبطه للتحقيق فى اتهامه بالنصب .

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مصر 365