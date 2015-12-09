«الفلك»: السبت القادم غرة ربيع الأول.. و23 ديسمبر المولد النبوى الشريف

صرح الدكتور أبو العلا أمين رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالى ستثبت رؤيته بعد غد الجمعة عند استطلاعه بالطرق الشرعية، وأن غرة الشهر ستكون يوم السبت القادم، وعليه فإن المولد النبوى الشريف سيوافق يوم الأربعاء 23 ديسمبر الحالي، مشيرا إلى أن عام 2015 الحالي حظي بحلول المولد النبوي مرتين فيه حيث كانت المرة الأولى في 3 يناير الماضي.

وقال، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد أثبتت أن هلال الشهر الجديد سيولد فى تمام الساعة 12 والدقيقة 29 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى فى هذا اليوم، وسيبقى فى سماء القاهرة بعد غروب الشمس لمدة 20 دقيقة وفى باقى محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح ما بين 16 – 21 دقيقة بما يمكن من رؤيته.

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى أيضا في سماء مكة المكرمة بعد غروب شمس “يوم الرؤية” لمدة 15 دقيقة وفى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين 11 – 27 دقيقة ما عدا العاصمة الإندونيسية جاكرتا التي يغرب فيها الهلال قبل غروب الشمس بـ 4 دقائق.

وأوضح أن الحسابات أشارت – أيضا – إلى أن طول الشهر سيكون 30 يوما وأن أخره فلكيا سيوافق يوم الأحد 10 يناير القادم.