أخبار عاجلة

«تموين القليوبية»: توزيع استمارات تحديث البطاقات مجانا على المستفيدين -
ترامب يعلن غضبه ويستعد لأول عمل عسكري -
الداخلية: مقتل مسئول الحراك المسلح "حسم" بدمياط فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة -
غضب روسي إزاء الغارة الجوية الأمريكية على سوريا -
بالفيديو...مراهق يحمل رأسه "المذبوح" مئات الأمتار أملاً في إسعافه -
رئيس اللجنة الفرعية للقضاء بالكونجرس الأمريكي يصل القاهرة -
الأمين العام للأمم المتحدة يدين الاعتداء بشاحنة في السويد -
روسيا تتهم واشنطن بانتهاك القانون الدولي بضرب سوريا -
سألنا الناس: بتشتروا جرايد ؟ -
الأهالى ينقذون الطفلة سلمى من بين أنياب حمادة السباك.. تفاصيل مثيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

«الفلك»: السبت القادم غرة ربيع الأول.. و23 ديسمبر المولد النبوى الشريف

Google+ Print
«الفلك»: السبت القادم غرة ربيع الأول.. و23 ديسمبر المولد النبوى الشريف «الفلك»: السبت القادم غرة ربيع الأول.. و23 ديسمبر المولد النبوى الشريف

صرح الدكتور أبو العلا أمين رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن هلال شهر ربيع الأول للعام الهجري الحالى ستثبت رؤيته بعد غد الجمعة عند استطلاعه بالطرق الشرعية، وأن غرة الشهر ستكون يوم السبت القادم، وعليه فإن المولد النبوى الشريف سيوافق يوم الأربعاء 23 ديسمبر الحالي، مشيرا إلى أن عام 2015 الحالي حظي بحلول المولد النبوي مرتين فيه حيث كانت المرة الأولى في 3 يناير الماضي.

وقال، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، إن الحسابات الفلكية التى أجراها المعهد أثبتت أن هلال الشهر الجديد سيولد فى تمام الساعة 12 والدقيقة 29 ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى فى هذا اليوم، وسيبقى فى سماء القاهرة بعد غروب الشمس لمدة 20 دقيقة وفى باقى محافظات جمهورية العربية بمدد تتراوح ما بين 16 – 21 دقيقة بما يمكن من رؤيته.

وأضاف أن الهلال الجديد سيبقى أيضا في سماء مكة المكرمة بعد غروب شمس “يوم الرؤية” لمدة 15 دقيقة وفى باقى العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح ما بين 11 – 27 دقيقة ما عدا العاصمة الإندونيسية جاكرتا التي يغرب فيها الهلال قبل غروب الشمس بـ 4 دقائق.

وأوضح أن الحسابات أشارت – أيضا – إلى أن طول الشهر سيكون 30 يوما وأن أخره فلكيا سيوافق يوم الأحد 10 يناير القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر