«زعزوع» يلتقى السفير الأردنى بالقاهرة ويؤكد أهمية السياحة العربية

عقد الدكتور هشام زعزوع وزير السياحة جلسة مباحثات مع السفير الاردنى بالقاهرة الدكتور بشر الخصاونة بشأن سبل دفع حركة السياحة الوافدة من الاردن إلى مصر وآليات تعزيزها.

> تطرق اللقاء إلى أهمية تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للسائحين الأردنيين خاصة فى شرم الشيخ كتواجد عدد من دور السينما، وأن يتم الربط بين مقاصد منطقة Red Sea Reviera المصرية والاردن وتشجيع الأنشطة السياحية والرياضية المتعددة بين البلدين، وتقديم أسعار تنافسية جاذبة للسائح الاردنى، وتطوير البرامج السياحية المشتركة التى تضم مصر والأردن.

> أشار زعزوع إلى انه سيلتقى وزير السياحة الاردنى على هامش مشاركتهما فى اجتماع المجلس الوزارى العربى فى الفترة من 15-17 ديسمبر فى الشارقة لمناقشة مقترحات تعزيز التعاون السياحى بين البلدين.

> وشدد الوزير على أهمية التحرك الفاعل فى عدة محاور لمجابهة تداعيات الظروف الراهنة، لافتا إلى أن هناك حملة علاقات عامة بصدد إطلاقها خلال أيام لتحسين الصورة الذهنية خاصة فى الدول الاجنبية، فضلا عن الجهود الطموحة لجذب المزيد من السياحة العربية، وتدشين مبادرات لدعم السياحة الداخلية خاصة إلى شرم الشيخ والاقصر واسوان.

> أكد زعزوع أن السياحة العربية تعد أحد الركائز الهامة لنمو حركة السياحة فى مصر وهو ما دعا وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة لبذل الجهود لجذب مزيد من هذه الحركة.

> وشدد الوزير على أن الوزارة ستمضى قدما نحو جذب المزيد من حركة السياحة العربية الفترة القادمة، مشيرا إلى أن التركيز على السياحة العربية ليس ترفا وانما ضرورة فى ظل أهمية السائح العربى وارتفاع مستوى إنفاقه وطول مدة إقامته.