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السفير البريطانى من شرم الشيخ: لن نترك مصر تواجه التحديات وحدها

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السفير البريطانى من شرم الشيخ: لن نترك مصر تواجه التحديات وحدها السفير البريطانى من شرم الشيخ: لن نترك مصر تواجه التحديات وحدها
أكد جون كاسن، السفير البريطانى لدى ، خلال زيارته لشرم الشيخ لحضور حفل تأبين ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة، أن بريطانيا لن نترك مصر تواجه التحديات وحدها، وستبذل كل ما بوسعها لمحاربة الإرهاب، الذى يسعى جاهدًا لتدمير الاقتصاد المصرى، معتبرا أن تحقيق قومى قوى وسياحة مزدهرة بهذه المنطقة الحيوية يعد من المصالح الوطنية لبريطانيا.

وقال السفير، كانت عواقب سقوط الطائرة قاسية على شرم الشيخ والمصريين العاملين بمجال السياحة، نتذكر اليوم فى شرم الشيخ بأسى من فقدوا أرواحهم فى حادث سقوط الطائرة المأساوى فى 31 أكتوبر، وأود ثانية أن أعرب عن بالغ حزنى وأقدم تعازى القلبية لعائلات وأصدقاء أولئك الذين فقدوا أرواحهم، كما نشاطرهم الحزن والأسى.

وأوضح السفير أن بريطانيا كانت الدولة الأولى فى اتخاذ إجراء بشأن مشكلات أمن المطار بشرم الشيخ، كما كنا الأسبوع الماضى أول من يتفق على خطة عمل مشتركة مع مصر لإعادة الرحلات الجوية، واليوم أرى فرص التعاون الممتازة بين الخبراء المصريين والبريطانيين هنا فى شرم الشيخ، فيما يتعلق بتنفيذ الخطة، وأتوجه بالشكر لكل من المحافظ وسلطات المطار على هذا المجهود، وأشعر بالتفاؤل الشديد بأن التنفيذ الناجع للخطة سيسمح بعودة الرحلات الجوية بأسرع وقت ممكن.

وكان السفير البريطانى جون كاسن، زار مدينة شرم الشيخ، اليوم الأربعاء، لحضور حفل تأبين ضحايا سقوط الطائرة Metrojet فى 31 أكتوبر وللدفع قدمًا بالعمل المشترك بين مصر والمملكة المتحدة فيما يتعلق بعودة الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ بأسرع وقت ممكن.

وقابل السفير اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والمسؤولين فى المطار والأمن والسياحة لمناقشة التقدم المحرز فى تنفيذ الخطة المصرية - البريطانية الخاصة بعودة الرحلات الجوية بين المملكة المتحدة وشرم الشيخ، والتى تم الاتفاق عليها بين الحكومتين فى 30 نوفمبر.

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