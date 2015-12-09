رونالدو ردا على سخرية بيكيه: يريد الشهرة على حساب ريال مدريد.. لا ألقي للأمر بالا

علق ألفارو أربيلوا وكريستيانو رونالدو ثنائي ريال مدريد على سخرية جيرار بيكيه مدافع برشلونة من إشراك الأول للاعب موقوف وخروجه من كأس ملك إسبانيا.

وقرر الاتحاد الإسباني إقصاء ريال مدريد خارج البطولة لدفعه باللاعب دينيس شيريشيف الموقوف لمباراة في المسابقة ليقابل مدافع البلوجرانا الأمر بالسخرية عبر حسابه بتويتر.

وعبر بيكيه في مرات سابقة عن كرهه لريال مدريد وصرح بأنه يتمنى رؤيتهم يخسرون دائما وأنه ارتدي قميص جيانلويجي بوفون في لقاء نصف نهائي الأبطال الموسم الماضي بينهم وبين يوفنتوس.

ورد أربيلوا على بيكيه قائلا للصحفيين:"يبدو أنه مهووس بنا".

وأضاف "وكأنني أراه في ناد كوميدي يتحدث عن ريال مدريد. السنوات العشر الأخيرة لبرشلونة لا تعادل تاريخ فريقنا".

وتحدث نجم الميرنجي كريستيانو رونالدو عن الأمر قائلا:"القصة لا تستحق الحديث عنها. لا أود إعطاءها دعاية مجانية".

وأضاف "لا أتكلم على هذه الأشياء لأنها مضيعة للوقت".