طرح كاب جديد يحمى مريضات سرطان الثدى من الصلع الناجم عن الكيماوى

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرا على تسويق وتداول أول نظام علاجى داخل الولايات المتحدة الأمريكية، للحد من تساقط شعر مريضات سرطان الثدى، اللاتى يخضعن للعلاج الكيماوى وحمايتهن من الإصابة بالصلع.

ويعد تساقط الشعر والصلع هو الأثر الجانبى الأشهر المصاحب لاستخدام العلاج الكيماوى، وخاصة خلال علاج سرطان الثدى، وقد يسقط الشعر دفعة واحدة أو يحدث ذلك بشكل تدريجى، وهى حالة مؤقتة يتم علاجها عقب التوقف عن استخدام الكيماوى.

وأكد التقرير المنشور على موقع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن نظام أو كاب التبريد الجديد "DigniCap" سيساهم فى تحسين نوعية حياة مرضى السرطان والحد بشكل ملحوظ من معدل وحدة سقوط الشعر.

>ويتم التحكم بشكل كامل فى عملية التبريد باستخدام الكمبيوتر، حيث يعمل على تمرير سائل بارد عبر الكاب الذى يرتديه المريض أثناء الخضوع لجلسة العلاج الكيماوى، وتوجد فوق الكاب طبقة من مادة النيوبرين المطاطية، والتى تثبت نظام التبريد كله، وتحافظ على درجة الحرارة المنخفضة.

وتعتمد فكرة الكاب على انقباض الأوعية الدموية بفروة الرأس وجعلها تضيق فينحسر الدم المتوجه إليها، وهو ما يساهم فى تقليل كمية العلاج الكيماوى التى تصل إلى بصيلات وجذور الشعر، وكما أن البرودة تحد من نشاط بصيلات الشعر وتقلل عملية تكاثر وانقسام الخلايا، وهو ما يقلل من التأثير الضار للعلاج الكيماوى، وبالتالى سيقل تساقط الشعر.

وتم التأكد من فاعلية نظام التبريد الجديد بعد إجراء التجارب على 122 مريضة بسرطان الثدى فى المرحلة الأول والثانية، وكانت النتائج إيجابية، حيث أكدوا أن أكثر من 66% من المرضى أكدوا فقدانهم أقل من نصف شعرهن فقط، وكما أكد الباحثون أنه يمكن تطبيق هذه النتائج على مريضات المرحلة الثالثة والرابعة.

ومن أبرز الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى:الصداع وآلام الرقبة والكتفين، وشدد التقرير على أن نظام التبريد الجديد لايصلح مع جميع أنواع العلاج الكيماوى، ويجب أن يتم التنسيق مع الطبيب المعالج قبل استخدامه، وتمتلك شركة "Dignitana " السويدية الحق فى تصنيع هذا الدواء.