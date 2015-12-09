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5 استخدامات لمنظار الجيوب الأنفية.. أهمها استئصال اللحمية والأورام

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5 استخدامات لمنظار الجيوب الأنفية.. أهمها استئصال اللحمية والأورام 5 استخدامات لمنظار الجيوب الأنفية.. أهمها استئصال اللحمية والأورام
منظار الجيوب الأنفية إحدى الوسائل العلاجية المستخدمة لعلاج بعض المرضى الذين لديهم بعض المشاكل الصحية التى تتعلق بالأنف والجيوب الأنفية.

التهاب الجيوب الأنفية


>يقول الدكتور فادى سمير لوقا استشارى الأنف والأذن والحنجرة، إن التهاب الجيوب الأنفية هو عبارة عن التهاب بالأغشية المخاطية المبطنة للأنف نتيجة التعرض لبعض العوامل التى تتسبب فى التهاب الجيوب الأنفية مثل إصابة الأنف بميكروب ببيموكوكس.

منظار الجيوب الأنفية


>استكمل د. فادى قائلا: "منظار الجيوب الأنفية إحدى الوسائل العلاجية التى يضطر الأطباء لاستخدامها كوسيلة علاجية، بهدف رجوع الجيوب الأنفية لأداء مهامها الطبيعية.

استخدامات منظار الجيوب الأنفية


>وتابع د. فادى قائلا: "لا يقتصر استخدام منظار الجيوب الأنفية على علاج التهاب الجيوب الأنفية فقط بل هناك استخدامات صحية متعددة يتم استخدامه فى علاجها وأهمها":

1)استئصال اللحمية بالجيوب الأنفية.
> 2)استخدام المنظار فى علاج أورام الأنف أو الجيوب الأنفية.
>3) استئصال الحاجز الأنفى.
>4) استئصال غضاريف الأنف
>5) وجود أورام بقاع الجمجمة.
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