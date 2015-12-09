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الأهلي يوضح حقيقة عرض السيلية لضم أنطوي

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الأهلي يوضح حقيقة عرض السيلية لضم أنطوي الأهلي يوضح حقيقة عرض السيلية لضم أنطوي

نفى النادي الأهلي وصول أي عروض من نادي السيلية القطري لضم جون أنطوي مهاجم الفريق الغاني في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة .

وجاء النفي على لسان مدير الكرة سيد عبد الحفيظ.

كما أكد عبد الحفيظ رفض الجهاز الفني رحيل أي لاعب في الفترة القادمة خاصة أن الفريق يحتاج كل لاعبيه لاستكمال بناء فريق جديد يحقق طموحات الجماهير في الفترة المقبلة .

وانتقل مهاجم الإسماعيلي السابق للأهلي من الشباب السعودي في الصيف الماضي.

ولم يسجل المهاجم الغاني للأهلي في الدوري المصري حتى الآن في 4 مباريات إلا أنه قد سجل في مشاركات الفريق بكأس والكونفدرالية الإفريقية.

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