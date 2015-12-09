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الأهلي: صالح جمعة لا يرغب في الرحيل

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الأهلي: صالح جمعة لا يرغب في الرحيل الأهلي: صالح جمعة لا يرغب في الرحيل

نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي التقارير التي تشير لرحيل صالح جمعة لاعب الفريق عن صفوف القلعة الحمراء في يناير المقبل.

صالح جمعة ربطته تقارير بخوض تجربة الإحتراف من جديد والرحيل عن الأهلي في يناير بعد فشله في حجز مقعد أساسي بتشكيل بيسيرو.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات للصحفيين "لا توجد رغبة لدى صالح جمعة بالرحيل عن الأهلي سواء في يناير أو نهاية الموسم، النادي أيضا لم يتلق عروضا للاعب".

وأضاف "كذلك اللاعب لم يخطرنا برغبته في الرحيل كما أن الجهاز الفني متمسك ببقاء صالح جمعة".

صالح جمعة انضم للأهلي في الصيف الماضي قادما من إنبي لكنه تعرض لإصابة أبعدته عن صفوف الفريق قبل أن يعود من جديد مع انطلاق الدوري.

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