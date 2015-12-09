الحضري: أرغب في العودة للمنتخب.. واستفدت من صدقي كثيرا

أبدى المخضرم عصام الحضري حارس وادي دجلة رغبته في العودة لمنتخب مصر من جديد تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة.

الحضري - 42 عاما - يعد من أفضل الحراس في القارة السمراء وتاريخ منتخب مصر إذ توج معه بأربع بطولات لكأس أمم إفريقيا.

وقال الحضري في تصريحات لإذاعة 9090 "طموحي؟ ليس عيبا أن أنضم للمنتخب.. أنا ألعب من أجل العودة للمنتخب وإذا لم يحدث فأنا مستمر مع فريقي".

وأضاف "حمادة صدقي المدير الفني لوادي دجلة أفادني كثيرا، كل مدرب لعبت معه أثر في بشكل ما.. ونحن نطمح في الوصول للمربع الذهبي مع دجلة".