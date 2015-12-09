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قراران لـ"العدل"بتأييد التحفظ على أموال أبو تريكة ورفعه عن العادلى

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قراران لـ"العدل"بتأييد التحفظ على أموال أبو تريكة ورفعه عن العادلى قراران لـ"العدل"بتأييد التحفظ على أموال أبو تريكة ورفعه عن العادلى
أصدرت وزارة العدل، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد الزند، قرارين أرسلتهما إلى مكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية، الأول برفع التحفظ على أموال وممتلكات وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، مالم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا بغير ذلك، والثانى بتأييد التحفظ على أموال وممتلكات لاعب منتخب الأسبق، محمد أبو تريكة.

جاء القرار الأول بأنه إلحاقا بالكتاب رقم 123 بتاريخ 14 مايو 2011، و142 بتاريخ 30 مايو 2011، والقاضى بالتحفظ على أموال وممتلكات اللواء حبيب العادلى، وزوجتيه وأولاده، وصدور قرار من المحكمة فى 19 مارس 2015 برفع الحظر، فإنه تم إرسال كتاب إلى مكاتب الشهر العقارى بتنفيذ رفع الحظر عن الوزير الأسبق وزوجتيه وأبناءه، اليوم لتنفيذ قرار المحكمة.

وجاء القرار الثانى الملحق بالقرار الأول بالتحفظ على أموال محمد محمد محمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بعد حكم تأييد التحفظ على أمواله وممتلكاته ورفض الطعن عليها.

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مصر 365

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