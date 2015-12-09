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ملك الأردن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة فى مؤتمر "حوارات المتوسط"

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ملك الأردن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة فى مؤتمر "حوارات المتوسط" ملك الأردن يتوجه إلى إيطاليا للمشاركة فى مؤتمر "حوارات المتوسط"

> توجه العاهل الأردنى الملك عبدالله الثاني، ترافقه الملكة رانيا العبدالله اليوم الأربعاء إلى إيطاليا؛ للمشاركة فى أعمال مؤتمر (حوارات البحر الأبيض المتوسط)، الذى تستضيفه روما خلال الأسبوع الحالى وبمشاركة نحو 40 دولة.

وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى بأن الملك عبدالله الثانى سوف يلقى كلمة خلال المؤتمر كما سيعقد خلال الزياراة لقاءات مع الرئيس الإيطالى سيرجيو ماتاريلا ورئيس الوزراء ماتيو رينزى وكبار المسئولين الإيطاليين للبحث فى تطورات الأوضاع الإقليمية والعالمية وعلاقات التعاون السياسى والاقتصادى بين البلدين.

وسوف يتناول المؤتمر محاور تتوزع بين مناقشة الأزمات فى منطقة الشرق الأوسط وخطر الإرهاب والتطرف وقضية الهجرة وفرص استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وقد أدى الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة، نائبا للملك عبدالله الثانى خلال فترة الزيارة.
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