مسؤول فلسطينى يطالب ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطين

>طالب مسؤول فى حركة "فتح" التى يتزعمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس اليوم الأربعاء، ألمانيا بالاعتراف بدولة فلسطينية على الحدود التى تحتلها إسرائيل منذ عام .1967

وحث عضو اللجنة المركزية لفتح محمد اشتية، فى بيان لدى استقباله فى رام الله رئيس المجلس الاتحادى الألمانى ستانيسلاف تيليتش، ألمانيا على "التحرر من عقد التاريخ وعدم الخلط بين الحقوق الفلسطينية ومعاداة السامية".

وقال اشتية وهو عضو سابق فى الوفد الفلسطينى المفاوض، إن على أوروبا "أن تقف خلف بيانها السياسى الذى يعتبر الاستيطان غير شرعى ويؤمن بحل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة"، ودعا إلى ضرورة الضغط على إسرائيل ل"إنهاء احتلالها من خلال وسائل سلمية كتصعيد المقاطعة وعدم الاكتفاء بوسم منتجات المستوطنات بالأسواق الأوروبية".

كما طالب بضرورة لعب أوروبا دورا فاعلا فى القضية الفلسطينية "لسد الفراغ الناتج عن الغياب الأمريكى من المعادلة السياسية بالشرق الأوسط"، واعتبر أن "غياب الأفق السياسى وتردى الأوضاع الاقتصادية وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية وحصار غزة، هى أسباب أدت لانفجار غضب الشبان ونزولهم إلى الشارع لمواجهة الاحتلال بصدور عارية".

كما أكد القيادى فى فتح أن القيادة الفلسطينية مستمرة فى مساعيها لتدويل الصراع من خلال مؤسسات الأمم المتحدة وبالمطالبة بتوفير حماية دولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

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