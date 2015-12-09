توقيف 14 مهاجرًا غير شرعى بمنطقة "قمينس" غرب بنغازى

>أوقفت السلطات الليبية 14 مهاجرا غير شرعى بمنطقة "قمينس"غرب بنغازي، وقالت إنهم لا يحملون أى "أوراق ثبوتية".

وقال آمر قسم الهجرة غير الشرعية بالمدخل الغربى ببنغازى ناصر الصبيحى - فى تصريح اليوم - إن قسم الهجرة غير الشرعية بالمدخل الغربى التابع لقسم بنغازى أوقف 14 مهاجرا غير شرعى بمنطقة قمينس ليس لديهم أوراق ثبوتية.

وأوضح أنه تم إجراء الكشف الطبى لكافة المهاجرين، حيث تبين أن ثلاثة لاجئين مصابين بمرض الإيدز، وأربعة مصابين بمرض التهاب الكبد الوبائي.

وأضاف أنه تمت إحالة المهاجرين الموقوفين إلى مركز إيواء "برسس"؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإحالتهم إلى بلادهم

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