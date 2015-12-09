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السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان يتناولون الغداء بمتحف أكروبوليس

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السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان يتناولون الغداء بمتحف أكروبوليس السيسى ونظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان يتناولون الغداء بمتحف أكروبوليس
يزور الرئيس عبدالفتاح السيسى متحف أكروبوليس بالعاصمة اليونانية أثينا برفقة رئيس وزراء اليونان الكسيس تسيبراس ورئيس قبرص نيكوس أنيستاسياديس وذلك فى ثانى أيام زيارة السيسى إلى اليونان.

ومن المقرر أن يقوم رئيس الوزراء اليونانى بتنظيم جولة داخل المتحف للرئيس السيسى والرئيس القبرصى للتعرف على أهم معالمه ومقتنياته، ويعقب ذلك غداء داخل المتحف يقيمه رئيس الوزراء اليونانى.

ويعود الرئيس السيسى إلى مقر إقامته بعد انتهاء الجولة، ويلتقى مساء اليوم مع وزير الدفاع اليونانى ورئيس وزراء اليونان السابق.

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