مجلة "تايم" الأمريكية تختار ميركل شخصية العام

اختارت مجلة تايم الأمريكية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل شخصية هذا العام.. ورصدت المجلة فى عددها الصادر اليوم رحلة صعود ميركل الملقبة بالمرأة الحديدة وتحولها من ابنة قس إلى حاكمة فعلية للقارة الأوروبية.

وفى اختيارها لها، قالت المجلة أن قيادة ميركل ساعدت على الحفاظ على الحدود الأوروبية مفتوحة فى مواجهة اضطراب اقتصادى وأزمة لاجئين لا تزال مستمرة.

كما اختارت المجلة قائمة قصيرة للشخصيات المؤثرة هذا العام ضمن زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادى، والمرشح الجمهورى دونالد ترامب، ونشطاء حركة "حياة السود مهمة" فى أمريكا والرئيس الإيرانى حسن روحانى.

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